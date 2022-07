Foi confirmada na manhã deste domingo (dia 10) a morte da secretária de Educação de Volta Redonda, Tetê Gonçalves. Aos 61 anos, a educadora estava internada há cerca de um mês no CTI (Centro de Terapia Intensiva) de um hospital particular, com um quadro grave de meningite.

Tetê exercia pela terceira vez o cargo de secretária de Educação no governo do prefeito Neto. Ela era irmã do ex-deputado estadual Nelson Gonçalves. “É com pesar que informamos o falecimento da nossa querida Tetê. A família agradece o apoio e as orações dos amigos e o empenho e tratamento de excelência de toda equipe de profissionais do Hospital Unimed. Nos últimos dias, Tetê deu um exemplo de luta pela vida. Fica a lembrança de uma pessoa querida , mãe e esposa dedicada, amada pela família e por todos, bem como uma profissional competente, honesta e comprometida com a Educação”, disse Nelson.

Em nota, a Prefeitura de Volta Redonda lamentou a morte da secretária. “A Prefeitura de Volta Redonda comunica e lamenta profundamente o falecimento da secretária municipal de Educação, Therezinha dos Santos Gonçalves Assumpção, nossa Tetê, ocorrido neste domingo, dia 10 de julho. Com longos anos de dedicação à nossa cidade, Tetê deixa um legado imensurável à Educação e teve a marca de sempre lutar a favor dos educadores. Aos familiares e amigos, nossos mais profundos sentimentos de pesar. Que a dedicação e o amor por Volta Redonda demonstrados por Tetê ao longo de sua jornada nos sirvam de exemplo”.

O velório será na Câmara Municipal, a partir das 16 horas deste domingo, e o sepultamento no Cemitério do Retiro, na segunda (dia 11), às 11 horas.

Foto: Reprodução / Redes Sociais