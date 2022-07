O ex-prefeito de Volta Redonda Baltazar lança oficialmente a sua pré-candidatura a deputado federal nesta segunda-feira (dia 11) em culto de consagração. O evento reunindo lideranças políticas está marcado para as 19h, na sede da Aciap-VR, no bairro Aterrado.

Com um extenso currículo, que inclui além do comando do Palácio 17 de Julho, experiências nas câmaras Federal e de Vereadores, Baltazar pretende disputar uma cadeira em Brasília pelo recém-criado União Brasil. “Antes de qualquer ação de pré-campanha é preciso orar pelas eleições deste ano e consagrar todo nosso trabalho para, de fato, sermos fiéis ao que nos move: os ensinamentos de Jesus na direção da defesa da família, da justiça social, da liberdade religiosa e em defesa da vida”, explicou o pré-candidato.

O aceite para ser pré-candidato a deputado federal pelo União Brasil, segundo Baltazar, vem da necessidade de aumentar o número de representantes comprometidos com o sul do Estado na Câmara Federal e a necessidade de defender questões como a liberdade religiosa. “Precisamos de pessoas que saibam como atuar nas esferas estadual e federal. Com a experiência de quem já esteve em Brasília e a frente da prefeitura de Volta Redonda, estou colocando meu nome como pré-candidato a deputado federal”, destacou. “Sei que posso contribuir para melhorarmos a qualidade de vida na nossa região e país, mas quero, antes de tudo, colocar diante de Deus esse nosso projeto. Por isso teremos o culto de consagração”, concluiu Baltazar.

Foto: Divulgação