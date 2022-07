A Polícia Militar prendeu, na noite de segunda (dia 11), no bairro Vila Brasília, três jovens flagrados com duas mochilas contendo 146 pedaços de maconha, 103 pinos de cocaína, quatro sacolés da mesma droga, 36 pedras de crack, um sacolé grande com crack, dois rádios transmissores, duas folhas com etiquetas e R$ 75em dinheiro. Dois menores de idade foram apreendidos na ação.

Já em Barra Mansa, a guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento quando teve a atenção voltada para três suspeitos. Com eles, foram apreendidas tiras de maconha e pinos grandes e pequenos de cocaína. Não foi informada a quantidade de drogas apreendidas.

As duas ocorrências foram apresentadas à delegacia de polícia, mas não foi informado se todos os detidos permaneceram presos.