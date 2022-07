O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, se filiou nesta segunda-feira (dia 11) ao Partido Republicano da Ordem Social (PROS). A oficialização aconteceu no Ano Bom Palace Hotel, reunindo correligionários como o deputado estadual Max Lemos e o prefeito de Resende, Diogo Balieiro. Drable estava sem partido após sua antiga legenda (DEM) se fundir ao PSL, dando origem ao União Brasil.

Também estiveram presentes na cerimônia de filiação: o pai de Rodrigo, Sérgio de Gouveia Costa; a vice-prefeita Fátima Lima, o deputado estadual Léo Vieira; secretários municipais; vereadores da cidade; o presidente da OAB-BM, Aloísio Peres; o diretor executivo do Saae-BM, Adilson Rezende; os prefeitos da região – Irineu Nogueira (Itatiaia), José Osmar (Rio Claro), Severino Dias (Vassouras); presidentes de Associações de Moradores; representantes de entidades; Ademir Melo; Tande Vieira; entre outros.

“Obrigado de coração por terem dedicado tempo para estar conosco hoje. Não é só pela filiação em um partido político, mas pelo fortalecimento de laços que permitem que a região mude de patamar. Desde que a gente cumpra, devemos fazer acordos, pois são pontes e conexões para tornarmos sonhos em realidade. Este é o momento pelo qual Barra Mansa passa. Isso só está acontecendo porque as relações estão sendo construídas. Me decidi filiar ao PROS porque se tem uma coisa muito importante a que me dedico é à gratidão”, disse Drable, explicando:

“Não tem forma mais direta de expressar tudo o que Barra Mansa vai receber do que me filiando ao partido do Max, que me fez o convite antes do Leo Vieira (PSC). Se os dois me convidassem ao mesmo tempo, a decisão seria difícil pelo apoio que ambos deram à nossa cidade”, brincou Drable citando alguns resultados das parcerias:

Readequação Ferroviária (Pátio de Manobras);

Reforma do Palácio Barão de Guapy e do Parque da Cidade;

Reconstrução da Ponte Vereadora Ruth Coutinho;

Construção de uma adutora de água na Região Leste, beneficiando 45 mil pessoas;

Asfaltamento entre os bairros Boa Vista e Jardim Alice, beneficiando 25 mil pessoas;

Remodelação do centro da cidade;

Asfaltamento do final da Colônia até a entrada da Vila Elmira;

Canalização do Córrego das Laranjeiras, na Vista Alegre, com a construção de quadras e academia;

Instalação de lâmpadas de LED na RJ-155, entre o bairro Monte Cristo-BM e o Centro de Angra.

“Ninguém constrói nada sozinho”

Rodrigo Drable também citou a participação do deputado estadual Marcelo Cabeleireiro nas conquistas. “Nosso amigo de Barra Mansa sempre esteve conosco nos bons e maus momentos. Ninguém constrói nada sozinho. Outros sonhos só serão concretizados se nos rodearmos de pessoas que queiram fazer dar certo. Procuro ser correto com todos, sempre manifestando gratidão e destacando a importância de cada um”, acrescentou o prefeito de Barra Mansa, citando ainda a desapropriação do antigo Hospital Menino Jesus, no Ano Bom, para a construção do Hospital Municipal.

Max Lemos, assim como Diogo Balieiro, deu boas-vindas a Rodrigo Drable ao PROS.

“Chega um momento em que você tem que colocar para fora suas ideias em relação a um partido político. O radicalismo não faz bem para ninguém, por isso o diálogo ajuda muito a fazer as cidades crescerem. Quando ingressei ao PROS foi a possibilidade de ter espaço nos municípios e receber pessoas que querem fazer parte de um novo momento partidário. Todos os partidos são importantes na sociedade; são 15 na base do nosso governador. Drable e Balieiro já conquistaram um espaço municipal; fizeram pelas suas cidades e agora são peças que têm que ser aproveitadas para continuar servindo a sociedade”, destacou Max, acrescentando: “A entrada de Rodrigo dará grande repercussão, como deu a de Diogo. Devemos ter desdobramentos altamente positivos. É como se tivéssemos adquirido grandes craques de futebol, cuja camisa passa a ser mais vendida. Este é mais um craque para reforçar nosso time no estado e não deixar voltar a ventania que o levou para o buraco”, disse Lemos.

O evento de filiação de Drable ao PROS foi encerrado com um vídeo para o governador Cláudio Castro, agradecendo o apoio que sempre dedicou a Barra Mansa na concretização de seus sonhos.

Foto: Felipe Vieira