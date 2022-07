A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD) realiza, no próximo dia 25, o sexto leilão de veículos apreendidos pela Polícia Federal no estado do Rio de Janeiro. O leilão, que já está aberto para lances, acontecerá exclusivamente de forma eletrônica e contará com 30 lotes de veículos.

Um dos veículos que será leiloado é um Porsche Panamera S 2009/2010. O carro foi apreendido durante a Operação Basura, deflagrada pela Delegacia da Polícia Federal em Macaé/RJ para combater crimes contra a administração pública em Cabo Frio/RJ.

Para acompanhar e efetuar lances neste e em outros lotes, acesse: https://www.fabioleiloes.com.br/externo/lotes/35747