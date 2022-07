Os funcionários da Prefeitura de Barra do Piraí, juntamente com a equipe da Companhia de Águas e Esgotos do Estado de Rio de Janeiro (Cedae), receberam, na quinta-feira (dia 14), os módulos da nova Estação de Tratamento de Água (ETA), que será instalada, até o final do mês de agosto deste ano, no Vale do Ipiranga.

A instalação e operação da nova Estação de Tratamento de Água é uma iniciativa do Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de Barra do Piraí, que visa solucionar o problema de falta d’água que afeta mais de três mil pessoas que residem nos conjuntos habitacionais Antônio Furtado e Jardim Ipiranga I, além de todas as famílias do Vale do Ipiranga.

O secretário de Água e Esgoto da Prefeitura de Barra do Piraí, Wanderson Luís Barbosa, relatou o grande avanço que essa benfeitoria representa e falou sobre a atual realidade da população nos conjuntos habitacionais

“É uma conquista para os moradores do Vale do Ipiranga e um avanço para a cidade. Atualmente, os conjuntos habitacionais são abastecidos, precariamente, por um poço artesiano perfurado para atender as 600 famílias, as quais foram beneficiadas com a casa própria, por meio do programa Minha Casa Minha Vida. Porém, o volume de água produzido no poço tubular não é suficiente para atender os usuários daquela região. Dessa forma, em muitos casos, se faz necessário o auxílio do caminhão pipa, sendo que o atendimento de imediato nem sempre é possível”, finaliza o chefe da pasta.

O prefeito de Barra do Piraí, Mário Esteves, elenca que a nova Estação de Tratamento de Água é apenas mais um dos diversos investimento que a cidade de Barra do Piraí irá receber nos próximos anos. “Cerca de R$ 300 milhões serão aplicados na ampliação e modernização do sistema municipal de saneamento básico, universalizando o acesso a água potável e garantindo a coleta e o tratamento de 100% do esgotamento sanitário. Ou seja, o município atingirá as metas previstas no Novo Marco Legal do Saneamento Básico antes mesmo do prazo estabelecido pela Legislação Federal”, afirma o prefeito.

Foto: divulgação