A Fábrica de Óculos de Barra Mansa completou três anos de funcionamento nesta quarta-feira (dia 20). Para celebrar a data, o prefeito Rodrigo Drable entregou uma nova remessa à população que se enquadra nos critérios para receber as lentes e armações de maneira totalmente gratuita. A unidade já atingiu a marca de 6.000 equipamentos distribuídos. A vice-prefeita, Fátima Lima; os secretários de Governo, Fanuel Fernando; Administração, Gabriel Resende; e Planejamento Urbano, Eros dos Santos, além da vereadora Luciana Alves, estiveram presentes na comemoração.

“Hoje é um dia muito importante para todos nós, pois esse é um projeto que nos orgulha muito e que oferece uma melhor qualidade de vida aos barra-mansenses. Nesses três anos, são cerca de seis mil óculos entregues, com um investimento de quase R$3 milhões e com resultados diários. É impactante ver a alegria das pessoas em receber seus óculos, com consulta de qualidade e também em poder escolher a armação dentre diversos modelos”, destacou o prefeito.

Segundo o gerente da Fábrica de Óculos, Joel Valcir, a capacidade de entrega é de aproximadamente 300 peças por mês. “Assim, possibilitamos aos cidadãos uma expressiva melhoria na qualidade de vida. Especificamente, para os nossos alunos, proporcionamos a oportunidade de melhor aprendizagem, já que problemas relacionados à acuidade visual afetam sistematicamente o processo de leitura, escrita e do conhecimento como um todo”, destacou.

Moradora do bairro Santa Inês, Maria Madalena de Souza, teve muitos motivos para comemorar neste dia 20 de julho. “Descobri que faço aniversário junto com a Fábrica de Óculos, hoje estou completando 73 anos. Estou imensamente feliz, pois saio daqui com meus presentes: recebi dois óculos, um para perto e outro para longe”, comemorou Madalena.

Estudante da rede pública, Rebeca Rodrigues Costa, de 11 anos, recebeu as lentes e comentou sobre a expectativa para a volta às aulas. “Eu estava tendo muita dificuldade na escola pela falta dos óculos. Agora estou de férias, mas já estou pensando na volta para a sala de aula enxergando melhor”, disse.

A vice-prefeita Fátima Lima, que também é professora, ressaltou a importância das lentes no dia a dia escolar e na vida dos idosos. “Eu, enquanto professora, sei da importância dos óculos dentro da sala de aula; eles são instrumentos fundamentais para o rendimento escolar. Aos idosos, mais autonomia para realizar suas tarefas diárias. Como disse o nosso prefeito, a Fábrica de Óculos nos enche de orgulho, é um projeto que traz melhora na qualidade de vida do nosso munícipe”, destacou Fátima.

FÁBRICA DE ÓCULOS

A unidade funciona no pátio do Centro Administrativo, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e atende estudantes da rede municipal de ensino e idosos de baixa renda partir dos 65 anos, além de pessoas assistidas pelo Cemae (Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado), Secretaria Assistência Social e Direitos Humanos e Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), todos moradores do município.

Triagem dos beneficiados

A triagem dos estudantes é realizada por profissionais do Programa Saúde nas Escolas, através do teste de acuidade visual. Na avaliação é possível verificar alterações na visão, além do grau de aptidão do olho para perceber os detalhes espaciais, ou seja, a forma e o contorno dos objetos.

Após a realização do teste, os alunos são encaminhados ao Centro de Especialidades Médicas (CEM), localizado na Rua Luis Ponce, nº 213, ao lado da UPA, onde passam por consulta com especialista. Comprovada a necessidade do uso dos óculos, é emitida uma guia de encaminhamento e a receita das lentes para a Fábrica de Óculos. No local, o estudante escolhe a armação do seu agrado e após 15 dias, pode retirar os equipamentos.

Já as pessoas com idade a partir dos 65 anos que precisam dos óculos devem se encaminhar até o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) mais próximo de sua casa para realização de avaliação médica. Outra opção, é comparecer ao setor de CadÚnico (Cadastro Único) no pátio da Prefeitura.

