A Fundação Cultura Barra Mansa apoia neste final de semana o Festival de Inverno 2022, que acontece no Corredor Cultural Luiz Paulo Pereira de Paiva, no Centro. O evento começa nesta sexta-feira (dia 22), às 18h, e segue até o domingo (dia 24). A programação conta com diversas atrações, entre elas shows ao vivo, food trucks, chopes artesanais e brinquedo para a criançada. A Urbana Comida de Rua promove o evento.

O presidente da Fundação Cultura Barra Mansa, Marcelo Bravo, falou sobre a realização dos eventos no Corredor Cultural. “O local tem se mostrado uma ótima opção de lazer aos moradores da cidade e aos que vêm visitar a cidade. Isso só demonstra a qualidade e o quanto estamos trabalhando para proporcionar mais opções de lazer através da cultura à nossa cidade”, destacou Bravo.

Na sexta-feira, a atração principal da noite será a banda ‘Black Bullets’, que sobe ao palco às 21h. Já no sábado, a festa começa mais cedo, às 12h. Quem anima o público é o DJ Raffa Carvalho, a partir das 13h, e à noite a atração fica por conta dos garotos do ‘PH Trio’. No domingo o evento também começa às 12h, com a apresentação da banda ‘Galo Preto’, a partir das 13h. Para encerrar o evento, a banda ‘Figurótico’ sobe ao palco às 19h.

O Corredor Cultural fica em frente ao Palácio Barão de Guapy, na Rua Custódio Ferreira Leite, no Centro.