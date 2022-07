Durante ação de fiscalização, agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam na quarta-feira (dia 20) diversas mercadorias piratas em um ônibus que passava pela Serra das Araras. O veículo foi abordado no km 227 da Dutra, no posto da PRF de Caiçaras, em Piraí. O ônibus da Viação Penha linha SP x RJ carregava, no bagageiro, duas caixas contendo 116 camisas com imitações da marca Polo Halph Lauren.

As mercadorias foram despachadas sem haver qualquer passageiro responsável. Desta forma, foi constatado crime de contratação com base no artigo 184 da Lei 10.695/03, cuja pena é de três meses a um ano de detenção ou multa. Como a mercadoria foi despachada, não havendo responsável no momento, ninguém foi detido. As camisas foram apreendidas e apresentadas na 94ª DP (Piraí) para os procedimentos cabíveis.

Foto: Divulgação PRF