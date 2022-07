Com o apoio do Governador Cláudio Castro (PL), o ex-deputado federal Jorge de Oliveira, Zoinho (PROS), lança sua pré-candidatura a deputado estadual neste domingo (dia 24) em evento, a partir das 10h, no auditório do Dourados Shopping, no bairro Retiro em Volta Redonda.

O encontro contará com a participação de importantes apoiadores políticos como o prefeito de Barra do Piraí, Mário Esteves (PROS)

“Eu sempre andei muito por nossa região, mesmo sem mandato sempre mantive meu trabalho social e após dividir com os amigos e com as pessoas das comunidades esse sentimento verdadeiro de ser um representante do Sul Fluminense na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro) recebi muitas palavras apoio e incentivo. Por isso, tomei a decisão de iniciar uma nova jornada como pré-candidato a deputado estadual. A população pode continuar contando com meu empenho para fazer o Sul Fluminense cada vez mais forte”, frisa Zoinho

Zoinho foi o deputado federal eleito mais bem votado da região nas eleições de 2010. Durante seu mandato, trouxe para o Sul Fluminense emendas parlamentares que somadas contabilizam mais de R$ 60 milhões. Dentre as emendas destacam-se: R$1milhão para o Hospital do Retiro e uma verba proveniente de uma emenda de bancada de mais de 40 milhões para o Hospital Regional. Na época, a reforma da BR 393, no trecho entre a 207 e a Rodovia Presidente Dutra e a construção do PSF do bairro Rolamão em Pinheiral, também foram possíveis devido a emendas destinadas por ele.

Foi três vezes vereador de Volta Redonda. Eleito pela primeira vez em 1988 e reeleito depois por mais dois mandatos consecutivos. Destacou-se principalmente por conseguir obras importantes para as comunidades carentes como Jardim Belmonte, Belmonte, Padre Jósimo, Açude, Retiro e Siderlândia, bairro onde reside há 55 anos. É casado há 52 anos com Maria das Graças, tem três filhos e três netos

Foto: Divulgação