A Polícia Militar removeu, no sábado (dia 23), quebra-molas instalados pelo tráfico em uma rua de acesso ao Morro da Conquista, no Santo Agostinho.

Os agentes providenciaram ferramentas para quebrar os obstáculos, colocados no local para tentar dificultar as ações da PM.

Na última quinta-feira (dia 21), os policiais também voltaram a desmontar um ponto de observação montado por traficantes no Residencial Ingá II, no bairro Santa Cruz. O condomínio fica numa parte alta do bairro e, numa de suas extremidades, criminosos instalaram o posto de observação, de onde podem ver a aproximação da polícia sem serem vistos. Há cerca de um mês, um desmonte já havia sido feito pela PM no mesmo lugar.

Foto: PM