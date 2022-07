Entrou em vigor nesta quarta-feira (dia 27), a lei que que regulamenta a nova Carteira de Identidade Nacional, emitida pelos estados em um modelo único, e reconhecida em todo o território nacional. De autoria do deputado Federal, Júlio Lopes, a lei visa dar segurança ao cidadão, reduzindo a possibilidade de fraudes e desburocratizando os serviços à população.

A nova versão do documento de identificação servirá também de documento de viagem, devido à inclusão de um código de padrão internacional chamado MRZ, o mesmo usado em passaportes.

E cumprindo agenda no município de Vassouras nesta quinta-feira (dia 28), com a vice-prefeita, Rosi Silva, o autor da lei falou sobre a importância do projeto e sobre os benefícios que irá trazer para os brasileiros.

“Iniciei essa missão em 2017, com o objetivo de simplificar e desburocratizar a vida do cidadão. E agora, a nova Carteira de Identidade Nacional é uma realidade, que terá validade tanto aqui em Vassouras, quanto em São Paulo ou qualquer outro estado. A unificação do documento dá segurança ao cidadão ao evitar fraudes devido ao registro único, além de reduzir o custo da operação para o estado”, afirmou Júlio Lopes.

A nova identidade vem com um QR Code, que pode ser lido por qualquer dispositivo apropriado, como um smartphone, o que permitirá a validação eletrônica de sua autenticidade, bem como saber se ele foi furtado ou extraviado.

“A versão digital do documento e a validação dos dados do cidadão para a emissão do documento será feita através do site GOV.BR. Hoje, não apenas como parlamentar, mas principalmente como cidadão, me sinto imensamente orgulhoso e gratificado por agora fazer parte da história do País. Estamos avançando na simplificação dos serviços e na segurança de um número único de identidade para a nossa população”, finalizou o deputado.