Foi realizada, no sábado (dia 30), a Santa Missa de ereção canônica do Santuário Diocesano de Adoração Coração Eucarístico de Jesus, em Floriano, no distrito de Barra Mansa. A Celebração Eucarística foi presidida pelo Bispo Diocesano, Dom Luiz Henrique e concelebrada pelo clero da Diocese.

A instituição do Santuário neste ano foi motivada após o Congresso Eucarístico, sendo também uma das ações dentro do Centenário. Por ter uma boa localização, o templo fará parte da ‘rota da fé’ na estrada, onde os motoristas poderão passar sempre. “Aqui neste percurso da rota da Dutra estamos agora contribuindo com mais um santuário para se tornar a ‘rota da fé’. Quantos peregrinos passam por aqui e agora poderão ter um momento de refrigério espiritual, conforto, alento na sua peregrinação. Passando por aqui, eles poderão contemplar Jesus Eucarístico, contemplando e fortalecendo esse encontro com o Senhor tão especial”, disse Dom Luiz Henrique.

Estão abertas as inscrições para a guarda de honra, a proposta é que fique grupos em oração durante todo o período que o Santuário estiver aberto. “A função do Guarda de Honra do Santíssimo Sacramento é ser um adorador, tendo o compromisso de fazer pelo menos uma hora mensal de adoração no Santuário”, explicou o responsável pelo Santuário, Padre Ronaldo Costa. Para os fiéis que desejarem fazer parte da Guarda de Honra é necessário fazer a inscrição no formulário on-line ou através da ficha que está no folder do Santuário. “Feita a inscrição, o Guarda de Honra receberá um material de formação e, na data e horário mensal que ele escolheu no ato da inscrição, irá ao Santuário para fazer sua hora de adoração”, completou Padre Ronaldo.

A Igreja ficará aberta todos os dias, a partir das 7h, com Santas Missas ao meio-dia e às 19h30. “Iremos neste Santuário transmitir uma mensagem de fé, de conforto e esperança a todos que diante de Jesus entregarem sua vida, suas lutas, desafios e que confiam no Senhor. Pessoas que vivem sua fé na intensidade do seu compromisso batismal. Da adoração parte para a ação, para vivência solidária, comprometida com reino e a justiça, com fraternidade e o amor”, finalizou Dom Luiz Henrique.

O Santuário está localizado na Praça Ludovico Egalon, nº 18- Floriano, Barra Mansa. Para mais informações entre em contato com os telefones: (24) 3353-4173/ (24)993206000.

Foto: Divulgação