Um homem de 36 anos foi preso na noite do último sábado (dia 30), por posse ilegal de arma de uso restrito, em Resende. De acordo com a Polícia Militar, foi a companheira dele, de 25 anos, quem acionou os agentes alegando ter sido agredida e ameaçada pelo suspeito.

Os policiais foram até a residência do casal, na Rua Paraná, na Morada do Contorno, e encontraram o homem já de saída. No imóvel, foi encontrada uma pistola calibre 765 com a numeração raspada e três munições do mesmo calibre.

O homem foi detido, conduzido para a delegacia da cidade e responderá por posse ilegal de arma.