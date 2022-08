A Patrulha de Proteção ao Idoso foi acionada por uma das filhas de um homem, de 91 anos, que supostamente vinha sofrendo maus tratos por parte da companheira com quem vive no bairro Santa Cruz. O fato teria sido testemunhado e relatado por familiares da vítima. O senhor foi levado ao Núcleo de Atendimento ao Idoso (Nuai), localizado na 93ª DP (Delegacia de Polícia), no bairro Aterrado, onde foi feito o Registro de Ocorrência (RO).

Uma das filhas da vítima relatou ter sido procurada por vizinhos do idoso, que contaram sobre diversas situações em que houve maus-tratos. Segundo os relatos, o homem foi visto por diversas vezes com vestimentas sujas e velhas, chinelo preso por arames e falta de alimentação, além de ser flagrado algumas vezes do lado de fora de casa. O detalhe é que o imóvel está no nome da própria vítima e, segundo os vizinhos, a companheira o deixa do lado de fora em algumas ocasiões. “Os vizinhos contaram que o deixaram dormir em suas casas para que ele não ficasse na rua”, disse a menina.

Ainda segundo a filha, os depoimentos dos vizinhos foram colhidos, registrados em cartório e com firmas reconhecidas. Tudo foi levado ao Ministério Público, solicitando a interdição do senhor e uma autorização para que ele possa morar com as filhas.

Após o atendimento no Nuai, a Patrulha encaminhou o idoso para uma avaliação médica, onde foi constatada alteração no Raio X do tórax, motivo pelo qual ficou internado em observação. A 93ª DP está investigando o caso, para as medidas cabíveis.

O secretário Municipal de Ordem Pública (Semop), tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, afirmou que o projeto tem demonstrado ser assertivo na proteção às garantias da pessoa idosa. Henrique ressaltou também que a equipe tem desenvolvido um bom trabalho, “com profissionalismo e dedicação”, aliada à integração com a Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) e a Polícia Civil.