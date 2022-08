Na última terça-feira (dia 2), funcionários dos laboratórios do Centro de Ciências da Saúde (CCS) do UniFOA receberam o 1º Capacita CCS, no auditório da Medicina, no campus Olezio Galotti, em Três Poços. O objetivo foi orientar e atualizar os técnicos e profissionais que atuam e são responsáveis pelos respectivos locais.

Os funcionários foram capacitados com informações pertinentes e comuns a todos os laboratórios, sobretudo quanto à utilização dos espaços e materiais. Durante a apresentação, foi reforçada, por exemplo, a importância de solicitar o preenchimento de documentos aos professores e estudantes, com autorização para execução de projetos.

O pró-reitor Acadêmico, Luciano Azedias, introduziu o 1º Capacita CCS, em apoio à iniciativa. A supervisora de Laboratórios do Centro de Ciências da Saúde, Cyntia Esposti Veloso Machado, explicou que percebeu a necessidade desse encontro para unificar as instruções, a fim de otimizar e padronizar as regras em todos os laboratórios. E, assim, manter a mesma organização e posicionamento profissional.

“Ninguém deve conhecer mais os laboratórios do que os responsáveis por eles. Por isso, é fundamental que todos os técnicos e demais profissionais saibam manusear os equipamentos e, quando não souberem, busquem ajuda e instrução. Todos seguindo as mesmas orientações, conseguimos manter a organização padronizadas dos laboratórios”, evidenciou Cyntia.

Os participantes receberam novos manuais de utilização específicos para cada laboratório e aprovaram a capacitação, como garante Michelli Nascimento, técnica do Laboratório de Parasitologia, Microbiologia e Imunologia há 13 anos.

“Foi excelente para uniformizar a informação para todos. Assim, passamos também mais segurança para os estudantes, professores e visitantes. Essa capacitação é algo que já pedíamos e é importante para nosso trabalho em equipe. Mesmo que os laboratórios sejam diferentes, a gente se ajuda”, afirmou Michelli.

Foto: divulgação