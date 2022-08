Nesta sexta (dia 5), no Horto Municipal, o prefeito de Porto Real, Alexandre Serfiotis, o secretário de Saúde, Renato Ibrahim, o secretário de Obras, Silvinho e demais autoridades, assinaram a Ordem de Serviço de reforma e ampliação do Hospital Municipal. A obra que terá o investimento de R$ 22 milhões, aumentará o CTI de 6 para 10 leitos, será construída uma enfermaria, maternidade, berçário, laboratório, posto de vacinação, entre outras melhorias. A unidade ainda receberá novos equipamentos hospitalares para acompanhar sua modernização. A solenidade contou com a presença do presidente da Câmara, vereador Carlinho Tchaia; com o líder de governo, Elias Vargas e com os vereadores, Diego Graciani, Fábio Maia, Cláudio Guimarães e Fernando Beleza; além de colaboradores e munícipes.

O secretário de Saúde lembrou da época que o então prefeito Jorge Serfiotis disse que construiria um hospital na cidade e que na ocasião, algumas pessoas afirmaram que não era necessário. “Sempre confiei nas palavras do Jorge Serfiotis, por ser um visionário, e o resultado está aí, o hospital foi construído e salvou inúmeras vidas ao longo de mais de 10 anos”, destacou Renato Ibrahim.

Já o secretário de Obras, Silvinho, comentou sobre o desenvolvimento e crescimento do município. “A cidade cresceu e precisamos preparar o Hospital para acompanhar o desenvolvimento de Porto Real. A realização das obras poderá trazer alguns transtornos, por isso pedimos a compreensão da população, porque no final o resultado será um benefício para todos”, salientou.

O presidente da Câmara, Carlinho Tchaia, disse que numa data tão importante, quando se comemora o Dia Nacional da Saúde, chega essa boa notícia para a população. “A visão do então prefeito Jorge Serfiotis, deixou esse hospital para a cidade e hoje o prefeito Alexandre, filho dele, que herdou essa qualidade de visionário, assina essa ordem se serviço para melhor atender os munícipes” – concluiu Tchaia. O vereador Fernando Beleza também lembrou da época da construção e que realmente é a hora desta reforma e ampliação. “Parabenizo o governo por essa importante obra e faço um apelo a todos os funcionários para que o atendimento ao cidadão seja sempre cordial e com sensibilidade, principalmente de quem trabalha na Saúde”, finalizou o parlamentar.

“Eu não quero fazer obras visando as próximas eleições e sim para beneficiar as próximas gerações”. Com esta afirmação, o prefeito Serfiotis lembrou de quando seu pai, o ex-prefeito Jorge Serfiotis começou, há 11 anos, a construção do hospital e foi chamado de “sonhador”. “Se não tivesse o hospital hoje o que seria da nossa população”, disse o chefe do Executivo.

Serfiotis informou que com a reforma e ampliação serão oferecidos mais leitos, troca de mobiliário, novas cirurgias, equipamentos de alta tecnologia, entre outros benefícios. “Através da parceria com o governo do Estado, vamos entregar para população um hospital novo, totalmente reformado, ampliado, equipado e em condições de atender o crescimento de nossa população”, finalizou.

Foto: divulgação