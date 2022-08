O vereador e presidente da Câmara de Volta Redonda, Sidney Dinho, teve seu nome aprovado durante a convenção do Patriota realizada na sexta-feira (dia 5), no Rio de Janeiro.

A convenção contou com a presença de todos os membros do Diretório Estadual e pré-candidatos a deputados estaduais, federais, além de apoiadores e parceiros políticos do partido. “Agora falta registrar a candidatura e batalhar mais ainda. Será um grande desafio, uma batalha de Davi contra muitos Golias, mas vou fazer a minha parte com afinco e muita fé. Que seja feita a vontade de Deus”, disse o parlamentar.