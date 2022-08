O caso de racismo envolvendo dois filhos do casal de atores Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso tomou conta das manchetes dos jornais, sites e programas de TV nos últimos dias. A situação ocorreu em um restaurante em Portugal, onde uma cliente atacou as crianças com ofensas racistas. Giovanna discutiu com a mulher, a polícia foi acionada e a criminosa foi presa, sendo liberada horas depois. O casal também apresentou uma queixa formal relativa à ocorrência e os fatos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Almada.

Discutir sobre a temática do racismo no Brasil é uma missão que vem se desdobrando há décadas. E casos como esse, vivido por Bruno e Giovanna, embora criminosos, infelizmente ainda são comuns e acontecem diariamente, em todos os lugares imagináveis. Seja no ambiente de trabalho, na escola ou no transporte público. Nesses casos é o ‘ladrão quem faz a ocasião’ e não o contrário.

Foi ao assistir um programa na televisão e tomar ciência da notícia envolvendo os atores brasileiros que o volta-redondense H.B.N. relembrou uma triste situação de preconceito vivida no passado. Ele conta que é ‘comum’ ser sempre confundido com funcionário em algum estabelecimento e que, apesar de doloroso, já se acostumou em ver o tratamento diferenciado em razão de sua raça e cor. Mas, para H., a lembrança mais dolorosa ocorreu há sete anos, quando fazia um trabalho escolar na casa de uma colega de classe.

“Éramos cinco crianças. Estávamos fazendo o trabalho, cada um com uma função, quando a dona da casa, mãe de uma das meninas, chegou. Percebi a cara dela de insatisfação ao me ver. Imediatamente ela chamou a minha colega na sala e pude ouvir ela falando ‘não quero gente desse tipo aqui’. Ainda procurei pensar que a mãe se referia ao grupo todo, mas fiquei arrasado quando a menina, meio sem graça, veio até mim e disse que era para eu ir embora. Só eu. Ela disse que eles colocariam meu nome no trabalho, mas que eu não poderia mais ficar ali. Foi devastador”, relembra.

O desabafo do rapaz é pesado, mas necessário. Ele comenta que sua família preferiu esquecer e não registrar ocorrência na ocasião, decisão da qual se arrepende até hoje. “Racismo é crime e criminosos precisam pagar pelas suas atitudes. Hoje é um assunto mais falado e, finalmente, as leis estão mais rígidas, por isso as pessoas se sentem mais à vontade para denunciar, diferente daquela época. Fico pensando em quantas situações minha avó e minha mãe sofreram caladas? E que bom que hoje estamos todos acordando para esse assunto”, afirma.

O ocorrido com as crianças de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso também provocou reações múltiplas entre os membros do movimento Clube Palmares de Volta Redonda. Para Gisele Costa, da equipe de projetos, um caso como esse demonstra na prática que não há fuga ao racismo estrutural e que mesmo uma criança negra com acessos financeiros está sujeita a sofrer violências.

“O dinheiro ou a fama dos pais não foram capazes de inverter o jogo perverso do racismo e isso nos serve de alerta para entendermos as especificidades da questão racial frente aos debates de classe. A situação nos cedeu um exemplo também do que já demarcamos há muito tempo, de que o antirracismo operado pela branquitude precisa ser prático, ultrapassar os limites do discurso e se utilizar dos próprios privilégios sociais para operar práticas de enfrentamento”, destaca.

Segundo Gisele, talvez o episódio não tivesse tanta notoriedade caso a mãe das crianças atacadas também fosse negra. “Definitivamente as possibilidades de o desfecho ser outro eram enormes”, diz, acrescentando que, apesar da grande repercussão por se tratarem de figuras públicas, há diariamente casos de mães negras sofrendo inúmeras violências quando saem em defesa de suas crianças.

“Casos estes que não ganham tanta repercussão midiática, mas que não passam despercebidos dentro das comunidades negras. É possível imaginar que no mesmo contexto em que a atriz reagiu de forma segura a violência racial sofrida por seus filhos, com o apoio das pessoas do entorno e do próprio estabelecimento onde se encontrava, uma mãe negra poderia ter sofrido violência física, psicológica, ter sido expulsa do estabelecimento, ou ter sido conduzida a delegacia pela queixa da racista ao ser confrontada. Ou seja, a reação de Giovanna foi devida, mas não podemos estabelecer parâmetros universais a partir desse comportamento, pois quando consideramos as experiências sociais de mães negras há outras questões em jogo”, pontuou.

Para Édson Daniel e Ronaldo Vieira, respectivamente presidente e vice-presidente do Clube Palmares VR, ações pautadas no racismo estão presentes em diferentes âmbitos da vida coletiva, pois são partes estruturantes da sociedade. “Ou seja, em um país com mais de 300 anos de escravidão a depreciação do não branco pautou todo o tecido social, inclusive, como evidente em várias pesquisas e entrevistas se revela institucionalmente bem cedo, atacando o subjetivo das pessoas negras quando do convívio escolar. Se é na escola que se acaba reproduzindo ações racistas e discriminatórias, a escola ganha um papel de destaque, dentro de uma ação maior, de políticas públicas e ações da sociedade civil, pois é uma das principais instituições que impacta tanto o subjetivo quanto o desenvolvimento dos sujeitos. Assim, é importante utilizar recursos diversos para que as crianças e adolescentes negros se percebam enquanto negros, enxergando suas potencialidades e as dos seus semelhantes e que crianças e adolescentes não-negros entendam como não reproduzir a estrutura racial presente na sociedade. Ou seja, precisamos mostrar que o racismo não é um problema do negro, é problema social e que o não negro também deve ser racializado. Precisamos discutir a brancura e a branquitude em nossas escolas, bem como entrelaçar estas questões indigenistas”.

Foto: reprodução da internet