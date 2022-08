A Prefeitura de Vassouras está investindo pesado no Turismo de experiência e os eventos diversificados ganham adesão de pessoas de todas as idades. Neste final de semana, a cidade foi palco de mais uma edição do Projeto Visita nas Fazendas, realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, que propiciou aos moradores do município conhecerem de perto as fazendas históricas do Ciclo do Café.

O projeto já contemplou mais de 200 pessoas que participaram, gratuitamente, das visitas guiadas. Para garantir público variado, o município oferta desde transporte, até coffee break para os visitantes que passam uma tarde imersos em história. As visitas ocorrem mensalmente e já foram realizadas nas Fazendas São Fernando; Florença; Cachoeira Grande; Santa Eufrasia, e neste domingo (dia 7), na Fazenda São Luiz da Boa Sorte.

O prefeito Severino Dias e a vice-prefeita, Rosi Silva, acompanharam parte do evento e falaram sobre a importância do turismo para o desenvolvimento da cidade, bem como para manter viva a história do município.



“O turismo é um dos nossos carros chefes, e sempre destaquei a importância de se investir em projetos voltados tanto para turistas, quanto para os próprios vassourenses, para que conheçam a história da cidade. Após um tempo parado, devido a pandemia, o Visita nas Fazendas mostra o quanto é importante conhecermos o passado para entender o presente”, disse o prefeito.

Ao lado do prefeito, a vice, Rosi Silva destacou que o Visita nas Fazendas é uma forma de proporcionar aos moradores da cidade mais uma alternativa de lazer, associado a história do município.



“É muito gratificante poder proporcionar isso para os Vassourenses. É oportunizar que esses moradores conheçam e mergulhem na história da nossa cidade. Além disso, temos percebido que os visitantes se tornam multiplicadores da nossa cultura, o que é fundamental para nossa cidade seguir com um dos principais destinos no Vale do Café”, explicou Rosi





FAZENDA SÃO LUIZ DA BOA SORTE

A propriedade é fruto da união de duas fazendas da família Gomes Ribeiro de Avelar e sua construção remonta a 1835. Minuciosamente restaurada nos anos 2000, a São Luiz conserva objetos originais dos séculos 18 e 19, tornando a experiência mais especial.



A Fazenda, localizada em Vassouras, abriga o único Museu do Café do Estado do Rio, espaço que preserva a memória do período em que o Vale do Café era o centro econômico do Brasil, relembra a dor das pessoas escravizadas e expõe objetos de época.



Vale lembrar que a próxima etapa do Visita nas Fazendas será em setembro. As inscrições podem ser feitas na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

Foto: divulgação