Estudantes de Medicina tiveram as boas-vindas no UniFOA com seminário de apresentação do curso, na segunda-feira (dia 8), no Auditório William Monachesi. Assim foi dado o primeiro passo dos ingressantes no Campus Universitário Olezio Galotti, em Três Poços, em Volta Redonda.

O coordenador do curso, Júlio Aragão, foi quem ministrou a explanação, com um breve histórico da Medicina da instituição, exibição e abordagem sobre a estrutura das salas de aula e laboratórios, com atualizações sobre reformas dos espaços e novas propostas para os mesmos, além de aquisições de instrumentos, como microscópios.

Entre as considerações, o professor valorizou o protagonismo dos estudantes na realização do congresso anual e destacou também a importância das ligas acadêmicas do curso, que são muito atuantes. Nessa oportunidade, Júlio noticiou que além das revistas já existentes, haverá mais duas específicas da Medicina.

Júlio se colocou à disposição dos estudantes, bem como garantiu a disponibilidade dos demais professores da graduação. Ele apresentou o plano de ação da Comissão Própria de Avaliação (CPA) 2021/2022 da Medicina. Nele, constam as oportunidades de melhoria, metas, resultados, prazos e metodologias para coleta de evidências.

Com calouros e veteranos reunidos, o coordenador aproveitou para reforçar que a prática de trote é crime, e incentivou que os estudantes confraternizem de forma divertida e saudável.

Expectativa

Na expectativa para realizar o sonho de cursar Medicina, as ingressantes Natália Lupe, de 24 anos, e Rita Dornelas, de 29, se animaram já na apresentação. Os diferenciais da instituição não são novidade para a Rita, que é egressa do Centro Universitário de Volta Redonda.

“Me formei aqui em Enfermagem, em 2016. Adoro o campus, a metodologia do UniFOA. A expectativa é grande e estou muito feliz em retornar”, afirmou a caloura, que está disposta a enfrentar os desafios de conciliar os estudos, o trabalho e a maternidade.

Nessa mesma rotina, Natália também está motivada e sentiu segurança com a proximidade da coordenação desde o primeiro momento. “É muito legal ver que tem essa acessibilidade com o coordenador, traz uma tranquilidade”, pontuou, se referindo à fala de Júlio Aragão sobre ter horários reservados para atender estudantes e também a disponibilização de seu contato para tratar de assuntos estudantis.

Acolhimento

Após a apresentação geral, o segundo momento com os ingressantes foi um acolhimento, já em sala de aula, com introdução a informações importantes para a rotina universitária e direcionamento específico sobre a formação dos futuros médicos. Essa abordagem foi realizada novamente pelo coordenador, Júlio Aragão, e pelo supervisor do Módulo I, professor Rodrigo Freitas.

As competências para ser um bom médico se destacaram entre as abordagens: “Ser socialmente responsável, comprometido com a sustentabilidade, a defesa da cidadania, diversidade, dignidade humana e do SUS”.

Também foram explicadas como funcionam as avaliações, atividades e dinâmicas, além de contextualização quanto aos desafios da profissão. Outro ponto levantado foi a importância da eleição para representante de turma.

Outras atividades

Ainda na segunda-feira, aconteceu a apresentação do SPI (Setor Pedagógico Institucional) para os calouros e eles receberam orientações sobre o uso das ferramentas digitas de ensino remoto do UniFOA, nos laboratórios de Informática do prédio da Engenharia.

Na próxima quarta-feira, dia 10, haverá visita à Biblioteca Central do UniFOA, às 14 horas e apresentação do Diretório Acadêmico e da Atlética do UniFOA, às 15h10, nos laboratórios de Informática do prédio da Engenharia.

Start 2022.2

Para receber calouros e veteranos, o UniFOA preparou um mês inteiro com programação especial. As atividades e palestras começaram no dia 1º de agosto, de forma on-line, e nesta semana a recepção acontece presencialmente para todos os cursos. Confira o cronograma completo do Start 2022.2 que segue até 31 de agosto.

Foto: divulgação