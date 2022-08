Começaram nesta terça-feira, dia 9, as inscrições do segundo semestre do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) 2022. O Centro Universitário de Volta Redonda – UniFOA divulgou a relação completa de cursos de graduação que somam 300 vagas disponíveis por meio do programa.

Os interessados devem se inscrever até a próxima sexta-feira (dia 12), pelo link: https://acessounico.mec.gov.br/fies. Os resultados serão divulgados em chamada única, na próxima terça-feira, dia 16. Os inscritos que não forem selecionados na chamada serão automaticamente incluídos na lista de espera.

Confira a relação de cursos e vagas disponíveis no UniFOA:

Administração (bacharelado) – 15 vagas

Ciências Biológicas (bacharelado) – 10 vagas

Ciências Biológicas (licenciatura) – 10 vagas

Ciências Contábeis (bacharelado) – 15 vagas

Design (bacharelado) – 15 vagas

Direito (bacharelado) – 20 vagas

Educação Física (bacharelado) – 10 vagas

Educação Física (licenciatura) – 10 vagas

Enfermagem (bacharelado) – 16 vagas

Engenharia Ambiental (bacharelado) – 20 vagas

Engenharia Civil (bacharelado) – 20 vagas

Engenharia de Produção (bacharelado) – 20 vagas

Engenharia Elétrica (bacharelado) – 20 vagas

Engenharia Mecânica (bacharelado) – 20 vagas

Jornalismo (bacharelado) – 10 vagas

Medicina* (bacharelado) – 20 vagas

Nutrição (bacharelado) – 20 vagas

Odontologia (bacharelado) – 4 vagas

Publicidade e Propaganda (bacharelado) – 10 vagas

Sistemas de Informação (bacharelado) – 15 vagas

*As vagas para o curso de Medicina são liberadas somente para os alunos já matriculados no UniFOA, a partir do 2º período.

Quem pode participar

Segundo o Ministério da Educação (MEC), podem concorrer às vagas quem participou de alguma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a partir de 2010, desde que a pontuação média nas quatro provas objetivas (Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagens e Matemática) tenha sido igual ou superior a 450 pontos e na Redação qualquer nota acima de zero. Além disso, a renda familiar mensal bruta deve ser de 1 a 3 salários mínimos (per capita).

Como se inscrever no Fies

– Acessando o sistema de inscrição do Fies, em período determinado em edital e possuir cadastro no “Login Único” do governo federal, conta gov.br;

– Caso não possua uma conta gov.br, será direcionado para a página do gov.br, onde deverá efetuar seu cadastro preenchendo todas as informações solicitadas;

– Após concluído o cadastro, você será direcionado automaticamente para o sistema de inscrição do Fies, é só preencher as informações solicitadas pelo sistema.

Cronograma

– 9 a 12 de agosto: inscrição

– 16 de agosto: resultado da chamada única e lista de espera

– 17 a 19 de agosto: prazo para complementação das inscrições dos pré-selecionados na chamada regular

– 22 de agosto a 22 de setembro: prazo para convocação dos pré-selecionados por meio da lista de espera

Outras informações podem ser obtidas no site do Fies.