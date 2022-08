Os estudantes do Pré-Vestibular Cidadão do MEP (Movimento Ética na Política) puderam assistir, na última segunda-feira (dia 8), uma aula especial proferida pela Juíza de Direito titular da 2ª Vara Cível da Comarca de Volta Redonda, Raquel Teixeira Cardoso. A magistrada também é professora de Direito Civil, Processual Civil e Direito do Consumidor e já atuou como Juíza Eleitoral em Volta Redonda.

“A magistrada, pela primeira vez no MEP, no decorrer da aula-palestra com o tema ‘Justiça e Cidadania’, deu ênfase ao Sistema de Justiça do Brasil, ensinou e provocou importantes reflexões dos atentos alunos e professores do Movimento”, comentou o Professor Saulo Karol, físico, que junto com Luiz Gustavo Cavalcanti, advogado e conselheiro do MEP, fez as honras da casa à magistrada.

“A Dra. Raquel demonstrou surpresa com a sala cheia e também com o interesse dos estudantes para o importante tema, em especial a considerar o contexto político do Brasil. Com habilidade, passeou pelo tema, fundamentou e valorizou as instituições da República, dentro do processo democrático. A abordagem com ilustrações destacou todas as instâncias da estrutura que permite o acesso à justiça, na referência basilar da defesa e proteção da Constituição Federal, a ‘Constituição Cidadã’. Destacou ainda a importância da participação no processo eleitoral”, ressaltou o advogado.

EDUCAÇÃO LIBERTA

No momento dos agradecimentos, a juíza ofereceu mensagem forte como incentivo aos estudos. “Aproveitem este espaço, valorizem o trabalho oferecido pelo Movimento. Ele é importante, faz parte da cidadania, do direito. Eu, como vocês, estudei muito, tive o apoio dos meus pais. Aproveitem, acreditem, a educação faz mudar as coisas e abre caminhos novos. Agradeço a oportunidade de estar com vocês”, resumiu a magistrada, sendo agraciada pela aluna Ana Laura com um certificado em sinal de gratidão pela aula especial ministrada.

Foto: Divulgação