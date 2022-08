Policiais civis de Barra do Piraí prenderam na tarde desta quinta-feira (dia 10), no bairro Vila Helena, em Barra do Piraí, dois homens, de 24 e 27 anos, condenados pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Os criminosos foram alvos da operação “Visão de águia”, deflagrada pela Polícia Civil e Ministério Público em 2019, no município.

Foto: Reprodução