O Dia dos Pais se aproxima e, com ele, a expectativa de bons negócios para o setor de comércio e serviços. Considerada a terceira melhor data do ano para vendas, o segundo domingo de agosto neste ano está trazendo otimismo para os lojistas. Isso porque, segundo a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojista (CNDL), o Dia dos Pais de 2022 deve levar mais de 100 milhões de consumidores às compras, movimentando cerca de R$ 24 bilhões na economia brasileira.

De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR), a procura por presentes vem aumentando nas últimas décadas e a expectativa este ano é de um crescimento de até 10% nas vendas em relação ao ano passado. “Este ano, as famílias estão mais confiantes em sair de casa, por conta do avanço da vacinação contra a Covid-19, o comércio funcionando normalmente, com as lojas podendo ficar abertas até mais tarde. Isso ajuda a aumentar o movimento. Além disso, a data movimenta outros setores como o de gastronomia e de lazer, porque pais e filhos sempre fazem algo juntos para celebrar este momento tão especial”, afirmou o presidente da CDL-VR, Gilson de Castro.

O Sindicato do Comércio Varejista de Volta Redonda (Sicomércio-VR) informa, por sua vez, que o tíquete médio de presente deve girar em torno de R$ 150,00. “Foi época em que se dava só uma lembrancinha. Hoje, muitos filhos trabalham, as esposas também e isso contribui para que os pais recebam presentes melhores, como forma de reconhecimento pelo amor e carinho. Nosso comércio tem autorização para funcionar até mais tarde, além de Volta Redonda ter um grande mix de produtos, com preços acessíveis e prazo para pagamento, conforme a necessidade do cliente”, afirmou Levi Freitas, presidente do Sicomércio-VR.

Luís Antônio Nogueira Feris é dono de uma loja especializada em roupas e garante que sua equipe já se preparou para receber uma demanda maior nos próximos dias. “Compramos nova coleção de roupas masculinas, desenvolvemos uma campanha própria, aliada à campanha das entidades”, enumera o empresário estimando um crescimento de 30% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado.

Independentemente do valor do presente, muitos não abrem mão de homenagear a figura paterna, como é o caso do advogado Cláudio Moreira. Ele diz, no entanto, que deve realizar uma boa pesquisa de preços antes de fechar qualquer negócio. “Em tempos de crise, o lance é pechinchar, ver as melhores ofertas e condições de pagamento. Minha ideia é comprar uma boa caixa de ferramentas, que é o que sei que ele gostaria”.

O universitário Thiago dos Santos perdeu o pai há dois anos, mas não deixará de presentear no próximo domingo (dia 14). Ele transferiu a homenagem ao padrinho, a quem sempre considerou como um ‘segundo pai’. “Como ele é todo moderninho, pretendo comprar um relógio legal ou um fone de ouvido sem fio”, comentou.

Outro setor que também se prepara para receber um movimento maior é o de alimentação. Com o fim das restrições de funcionamento, a expectativa dos estabelecimentos é de voltar a receber as famílias sem as medidas impostas pela pandemia nos anos anteriores. Segundo Alan de Almeida Lopes, dono de um tradicional restaurante em Volta Redonda, o cenário, apesar de diferente, é animador. Tanto que escalou toda a equipe juntamente com algumas contratações extras para a data. “Esperamos uma grande demanda no domingo, dia 14”, diz.

Oportunidade

Além de ser uma importantedata comercial para o varejo, o Dia dos Pais também representa uma ótima oportunidade para que os microempreendedores atraiam clientes e faturem bons números.

Para Igor Heringer, artífice especializado em presentes personalizados e criativos, investir em datas comemorativas é fundamental. “A expectativa para o Dia dos Pais é muito grande! Assim como em outras datas sazonais, a procura de presentes aumenta consideravelmente e acaba pedindo um empenho maior da logística. É gratificante fazer parte de momentos como esse, pois envolvem emoções e marcam o dia de pessoas que são especiais para quem os presenteou, e fazer parte disso não tem preço”, pontua.

Ainda de acordo com Igor, itens personalizados agregam valor ainda maior ao presente, por terem sido feitos especialmente ‘para aquela pessoa’. “Os itens personalizados trazem uma mensagem de exclusividade. São capazes de nos envolver em sentimentos, emoções e lembranças, se tornando uma das melhores opções para presentear aqueles que mais amamos e admiramos. Imagine só uma boa recordação logo de manhã, ao pegar uma caneca, por exemplo, com uma foto, nome ou uma frase que remete a um momento especial da sua vida!”, cita o microempreendedor, que destaca entres os principais pedidos de seu catálogo as canecas e squeezes personalizadas. “E estamos começando a investir em outros itens para estampar. A variedade de produtos neste ramo é gigantesca e oferece muitas opções de personalização, com isso, precisamos sempre estar atentos as novidades e tendências para o momento. Sem dúvidas o item que lidera o ranking de pedidos é a caneca personalizada. Acredito que, pelo fato de ser um objeto que pode ser usado tanto para beber algo quanto para compor um ambiente, a caneca acaba se tornando uma opção com maior procura”.

Cabe ressaltar que as redes sociais são ferramentas importantes para que o microempreendedor apresente seu trabalho, sendo o Instagram, atualmente, a rede com maior engajamento, capaz de criar anúncios direcionados, por hashtags e outros recursos que têm auxiliado o empreendedor a se destacar na internet. Ainda segundo Igor, com uma boa estratégia de marketing é possível obter bons resultados para o mês.

Pesquisa CNDL

Embora a pesquisa realizada pela CNDL aponte para boas vendas nos próximos dias, o mesmo estudo revela que o consumidor está cauteloso quanto aos gastos: 78% dos entrevistados pretendem, assim como Cláudio, pesquisar preços em busca de uma boa economia na compra. Para isso, eles devem utilizar, principalmente, sites e aplicativos (73%), lojas de shoppings (53%), redes sociais (41%) e comércio de rua (38%).

Assim como nos anos anteriores, as roupas correspondem à maior parte das intenções de compra para a data (54%), seguida pelos perfumes e cosméticos (37%), calçados (35%) e acessórios (25%). Com relação à forma de pagamento, a grande maioria dos consumidores (78%) pretende pagar o presente à vista, principalmente via PIX (29%), dinheiro (25%) e cartão de débito (24%). Outros 37% preferem pagar a prazo, principalmente com parcelas no cartão de crédito (33%).

Não serviu?

De acordo com o Procon de Barra Mansa, os produtos duráveis adquiridos pelo consumidor têm prazo de 90 dias de garantia assegurado pelo Código de Defesa do Consumidor, em caso de vício ou defeito. Já os produtos não duráveis têm o prazo de 30 dias de garantia.

O órgão lembra que, para a troca do produto, as condições como prazo, local, dias e horários específicos devem constar na etiqueta, na nota fiscal ou em um cartaz na loja. “O consumidor deve guardar a nota fiscal ou recibo de compra, termo de garantia e a etiqueta no produto”, orienta a atual chefe do Procon-BM, Natália Sousa.