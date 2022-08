Após denúncia de perturbação do sossego feita à Central de Atendimento Único (CAU), a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) e agentes da Operação Segurança Presente, trabalhando de forma integrada, flagraram uma motocicleta Yamaha preta na Rua Lorival, no bairro Retiro, que estava com a placa afixada em uma das laterais; escapamento adulterado (descarga aberta) e chassi “picotado”, com numeração suprimida.

Os agentes chegaram até a moto após denúncia de que um homem andava pelas ruas do Retiro acelerando, fazendo muito barulho e incomodando os moradores. O veículo foi encontrado sem bateria e, após pesquisa, foi verificado que a placa é inexistente no sistema do Detran. Depois de encaminhar ao Depósito Público Municipal, uma revista revelou que o chassi estava com a numeração talhada, para que não haja a identificação.

Além disso, o miolo do escapamento foi totalmente retirado, a placa estava afixada em local errado e o veículo se encontrava em mau estado de conservação. A moto foi encaminhada à 93ª DP (Delegacia de Polícia) de Volta Redonda, para as providências cabíveis.

De acordo com o secretário municipal de Ordem Pública (Semop), tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, “é com a participação ativa da população que conseguiremos atingir a meta de acabar com essas motos barulhentas que incomodam a todos, sem distinção. Não há sucesso na segurança pública sem a ajuda dos cidadãos”, salientou.

Fotos de divulgação – Secom/PMVR.