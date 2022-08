A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), promove mais ações do Mutirão de Atendimentos para o CadÚnico (Cadastro Único). As ações serão realizadas nesta quarta-feira (dia 17) no distrito de Amparo, na quadra próxima ao Posto de Saúde. Em seguida, no sábado (dia 20), na quadra poliesportiva entre as Ruas Mário Modesto e Feres Nader, no bairro Boa Sorte. As edições ocorrerão das 9h às 14h.

Outros dois mutirões estão agendados para as próximas quartas-feiras, dias 24 e 31, nos bairros Vila Nova e Moinho de Vento.

Além de obter explicações sobre a atualização e novos registros, a população pode se orientar sobre diversos benefícios, como: Auxílio Brasil, BPC (Benefício de Prestação Continuada), Tarifa Social, ID Jovem e outros. Também serão atendidos os cidadãos que precisavam do serviço de Sub-Registro (segunda via de certidão de nascimento, casamento e óbito).

Dias e Locais:

17/08 – Amparo – Quadra próxima ao Posto de Saúde

20/08 – Boa Sorte – Quadra entre as ruas Mário Modesto e Rua Feres Nader

24/08 – Vila Nova – Quadra da Escola Municipal Paulo Basílio

31/08 – Moinho de Vento – em frente a Escola Municipal Gelson Silvino

Horário: 9h às 14h

Foto: Felipe Vieira