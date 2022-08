O Volta Redonda venceu por 1X0, no sábado (dia 13), o Campinense, em partida da última rodada da primeira fase da Série C, no estádio Amigão, na Paraíba.

O jogador Lelê marcou aos 21 minutos do segundo tempo e e garantiu os três pontos para o Voltaço, que já está garantido na próxima fase.

As escalações:

CAMPINENSE: Diego, Cesinha, Mateus, Bremer e Filipe Ramon; Jeferson Lima, Lucas Allison e Gui Campana; Dione, Carlos Maia e Rodrigo Fumaça. Técnico: Flávio Araújo

VOLTA REDONDA: Vinícius Dias, Iury, Edgar, Davison e Ailton; Bruno Gallo, Mauro Gabriel e Marcelo Gama; Igor Bolt, Gabriel Henrique e Lelê. Técnico: Rogério Corrêa

O Voltaço enfrenta o Olaria, no primeiro jogo da final da Série A2 do Campeonato Carioca, na quarta-feira (dia 17), às 14h45min, no Rio de Janeiro.

Foto: Samy Oliveira / Divulgação