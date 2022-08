A Prefeitura de Pinheiral entregou as obras de drenagem e pavimentação da Rua Euclides Vicentini, no bairro Três Poços, na quarta (dia 10). A intervenção visa dar fim aos alagamentos e inúmeros transtornos no local e foi realizada com recursos próprios do município. A obra contemplou também a Rua Helena Corrêa de Miranda, que dá acesso a Volta Redonda, e a Rua I.

“Aproveito o momento para dizer que em breve iremos pavimentar mais uma rua do bairro Três Poços, a Darcy Brasil, além de já estarmos de olho em um terreno para a possível construção da sede própria da Unidade Básica de Saúde do bairro ou uma Praça de lazer. Agradeço a confiança dos moradores no compromisso de nossa gestão. Estamos trabalhando para oferecer a todos o melhor” garantiu o prefeito Ednardo Barbosa.

São várias as obras em andamento na cidade como a contenção de encosta no bairro Chalé, pavimentação do loteamento novo, reforma da secretaria de Saúde, construção de quadra poliesportiva na Escola Municipal Miguel Barbosa Júnior, no Km 02 da Área Rural, substituição da iluminação por LED, reforma da praça do bairro Oriente e a construção de área de lazer no campo do Cruzeiro II.

Além do prefeito e vice-prefeita, Sediene Maia, a cerimônia contou com a presença dos secretários e funcionários municipais e dos vereadores Demóstenes Nunes, Mário Arthur Franco, Léo Barros, José Augusto Cardoso e Jordácio Elias Mendonça.

Foto: divulgação