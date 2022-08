O corpo de um homem, de 33 anos, foi encontrado com marcas de tiros na manhã desta terça-feira (dia 16) no Loteamento Vale do Paraíba, em Barra Mansa. A Polícia Militar foi acionada e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atestou o óbito. As equipes estimam que a vítima tenha sido executada na noite de segunda-feira (dia 15) e a Polícia Civil acredita que o crime tenha relação com o tráfico de drogas. O homem possuía anotações por lesão corporal e ameaça.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda e caso foi registrado na 90ª DP, onde será investigado.