As inscrições para os Jogos Estudantis de Volta Redonda (Jevre) 2022 foram prorrogadas para o próximo dia 25, quinta-feira. Realizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), a competição acontecerá de 16 de setembro a 28 de outubro. Podem participar estudantes entre 6 e 17 anos de unidades escolares das redes municipal, estadual, federal e particular de ensino.

A ficha de inscrição e o regulamento da competição estão disponíveis no site voltaredonda.rj.gov.br/jevre/, ou acessando o portal da prefeitura (voltaredonda.rj.gov.br) e clicando no banner “Jevre 2022”, na parte de baixo do site. Mais informações pelos telefones 3339-2105 ou 3339-2465, ou na sede da Smel, na Rua Carlos Marques, número 141, no bairro Voldac.

Competição

A edição deste ano do Jevre terá 22 modalidades esportivas, com a estreia das disputas de Skate (street), Ginástica Rítmica e Ginástica de Trampolim. Também serão disputadas as seguintes modalidades: Atletismo; Badminton; Basquetebol; Cabo de Guerra; Câmbio; Futebol Society; Futsal; Ginástica Artística; Handebol; Judô; Karatê; Natação; Queimada; Taekwondo; Tênis de Campo; Tênis de Mesa; Vôlei de Praia; Voleibol; e Xadrez.

Os Jogos Estudantis serão disputados em cinco categorias divididas por faixas etárias: Sub-9 (nascidos em 2013 e 2014) – em formato de festival; Sub-11 (nascidos em 2011 e 2012); Sub 13 (nascidos em 2009 e 2010); Sub-15 (nascidos em 2007 e 2008); e Sub-17 (nascidos em 2005 e 2006).

Alunos/atletas classificados em 1º, 2º e 3º lugares em cada modalidade serão premiados com medalhas. E em todas as modalidades coletivas, as escolas vencedoras da categoria receberão troféu de campeão. Em relação à premiação geral para a unidade escolar campeã do Jevre 2022, será utilizado o critério de quadro geral de medalhas.

Cerimônia de abertura

A abertura dos Jogos Estudantis está marcada para as 14h do dia 16 de setembro, na Arena Esportiva do bairro Voldac. A cerimônia de encerramento oficial e entrega da premiação para a escola campeã geral do Jevre 2022 será no dia 18 de novembro.