O Volta Redonda está no momento decisivo da temporada 2022 e precisa do apoio do seu torcedor. Por isso, a diretoria tricolor preparou um pacote promocional de ingressos para as partidas no Raulino de Oliveira da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro e para a final do Campeonato Carioca A2. As quatro entradas serão vendidas a R$ 40 e as vendas terão início nesta terça-feira, dia 16. O ingresso avulso será vendido a R$ 20 cada.

As partidas em casa pela Série C serão diante da Aparecidense-GO, no dia 28 de agosto, Mirassol-SP, dia 4 de setembro, e Botafogo-SP, dia 25 de setembro. Já a decisão do Estadual será contra o Olaria será no dia 24 de agosto. Os horários dos confrontos ainda não foram definidos pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e Fferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro).

“Chegamos no momento crucial da nossa temporada e o apoio da nossa torcida é primordial. Na Série C, as três partidas em casa são muito importantes e precisamos transformar o Raulino na nossa maior arma. O mesmo para a final do Estadual, porque não serão jogos fáceis. Por isso, montamos este pacote promocional por R$ 40 para que todos possam ir ao estádio e apoiar o Voltaço. Tenho certeza que esta união de time e torcida poderá fazer a diferença para conquistarmos os acessos. Venha apoiar o time da cidade, que também está representando nossa região Sul Fluminense e todo o Estado do Rio”, destacou o presidente do Voltaço, Flávio Horta.

A venda do pacote de ingresso será realizada nos seguintes locais:

Drogarias Povão

– Unidades Volta Redonda: bairros: Amaral Peixoto, Vila Santa Cecília e Retiro.

– Unidades Barra Mansa: Avenida Joaquim Leite, no Centro.

Supermercado Empório Brasil

– Loja do Retiro

Bilheteria do Raulino de Oliveira

– Apenas na quarta-feira, dia 17, e no dia 28

Reapresentação

O elenco do Esquadrão de Aço se reapresentou na tarde desta segunda-feira, dia 15, iniciando a preparação para o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca A2 diante do Olaria, marcado para quarta-feira, dia 17, às 14h45, na Rua Bariri.

Neste primeiro dia de atividade, os atletas que atuaram mais de 60 minutos diante do Campinense-PB realizaram um trabalho de recovery, utilizando os equipamentos da Avanutri, patrocinadora oficial do Voltaço. Os demais jogadores foram para o CT Oscar Cardoso, onde realizaram um trabalho técnico e tático sob o comando do técnico Rogério Corrêa.

A preparação tricolor segue na manhã desta terça-feira, dia 16, no CT Oscar Cardoso. Após o treinamento, a delegação irá seguir para o Rio de Janeiro, onde ficará concentrado para a primeira partida da decisão do Estadual.

Foto: Divulgação VRFC