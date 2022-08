A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Saúde, realizou na manhã desta quinta-feira (dia 18) uma capacitação para orientar os médicos na linha de frente do enfrentamento à varíola dos macacos (transmitida pelo vírus Monkeypox). Os profissionais também receberam orientações com relação à varicela e rubéola. A apresentação foi conduzida pela coordenadora da Vigilância em Saúde do município, Juliana de Souza Machado Ferreira, e pelos médicos Igor Pereira de Carvalho, da atenção básica, e Ricardo Yugi Anami, que é coordenador da Unidades de Pronto Atendimento do município.

“Essa capacitação está sendo feita para os médicos de nossa rede de Atenção Básica. Dessa forma, nós orientamos a equipe da linha de frente sobre como fazer o primeiro atendimento aos casos suspeitos de Monkeypox e encaminhá-los para a realização de exames. Se for um caso suspeito, ele será investigado”, informou Juliana.

Atualmente Barra Mansa possui apenas um caso confirmado. O morador com diagnóstico positivo encontra-se em isolamento, recebendo acompanhamento da equipe de Vigilância em Saúde. Os demais que já fizeram exame permanecem em isolamento aguardando confirmação.

A DOENÇA

Conforme informações da Organização Mundial da Saúde (OMS), a transmissão da varíola dos macacos ocorre por contato próximo com lesões, fluidos corporais, gotículas respiratórias e materiais contaminados, como roupas de cama. A transmissão de humano para humano está ocorrendo entre pessoas com contato físico próximo com casos sintomáticos.

A OMS considera que passa a ser considerado um caso suspeito qualquer pessoa, de qualquer idade, que apresente pústulas (bolhas) na pele de forma aguda e inexplicável e esteja em um país onde a varíola dos macacos não é endêmica. Se este quadro for acompanhado por dor de cabeça, início de febre acima de 38,5°C, linfonodos inchados, dores musculares e no corpo, dor nas costas e fraqueza profunda, é necessário fazer exame para confirmar ou descartar a doença.

As amostras colhidas em pacientes de Barra Mansa são enviadas para o LACEN (Laboratório Central Noel Nutels), no Rio de Janeiro.

“Se o paciente tiver com algum dos sintomas ele precisa procurar a unidade de saúde mais próxima para ser avaliado. Se for um caso suspeito, ele precisa ficar em isolamento até sair o resultado, que demora em torno de 7 a 10 dias pra sair. A demora acontece por conta da grande procura de todo o Estado, mesmo que nossa região tenha poucos casos”, contou a coordenadora da Vigilância em Saúde.

A Secretaria de Saúde de Barra Mansa informou também que, conforme o restante do país, ainda não há um calendário de vacinação previsto para a varíola dos macacos.

Foto: Paulo Dimas