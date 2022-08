Gratuito e aberto à população do município e redondezas, o Centro Universitário de Volta Redonda, campus Olezio Galotti, em Três Poços, apresenta às 19 horas de 24 de agosto (quarta-feira) um concerto da Orquestra Sinfônica de Barra Mansa.

O objetivo é homenagear o aniversário do ex-presidente Dauro Peixoto Aragão e comemorar seus 23 anos de dedicação e serviços prestados à comunidade interna e externa. Dauro presidiu a instituição entre 1998 e 2021 e sempre foi considerado um visionário da educação. Apreciava as artes, gostava de uma boa conversa e praticava a responsabilidade social no seu dia a dia de maneira muito natural.

No dia 24 ele faria 91 anos, e também aconteceu de maneira natural a ideia da homenagem, em forma de um concerto, que ele tanto estimava. A Orquestra Sinfônica de Barra Mansa apresentará um espetáculo com obras de compositores consagrados da Música Popular Brasileira, sob a regência do maestro Anderson Alves.

No repertório, Pixinguinha, José Ursicino da Silva, Tom Jobim, Luiz Gonzaga, Ivone Lara, Dominguinhos e Cartola. A cantora e percursionista Cecília Reis, que é professora do Projeto Música nas Escolas fará uma participação especial.

Eduardo Prado, atual presidente da FOA não esconde sua satisfação em prestar esta grande homenagem. “Dauro foi um empresário visionário, leal, dedicado e competente com um olhar voltado para o futuro; sempre buscou parcerias para uma educação de qualidade. Vale destacar o seu compromisso social que muito contribuiu para o crescimento de pessoas e da nossa região. Um grande líder, que deixou muitos ensinamentos, um legado na educação e um exemplo de alegria e amor pela vida”, destacou o presidente.