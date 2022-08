Um acidente envolvendo uma carreta que transportava carga de mortadela está causando congestionamento no trânsito na descida da Serra das Araras, em Piraí. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo tombou por volta das 15h desta sexta-feira (dia 26), na altura do km 222 da Dutra, na pista sentido Rio de Janeiro. Não houve vítimas.

Ainda segundo a PRF, parte da carga chegou a ser saqueada.

Por volta das 16h30, havia interdição parcial da via, com o trânsito fluindo pela faixa da direita. “Desta forma, os motoristas que irão passar pela Serra das Araras devem redobrar a atenção, pois podem se deparar com congestionamento devido ao grande fluxo de veículos que ocorre no período”, comunica a equipe da Polícia Rodoviária Federal, que está no local.

Foto: Divulgação PRF