O ex-deputado estadual Edson Albertassi divulgou na noite de quinta-feira (dia 25) que não será candidato a nenhum cargo nas Eleições 2022. O anúncio foi feito através de uma rede social, onde Albertassi disse ter “muita paz e tranquilidade com a decisão”. Ele também afirmou que seu sobrinho, o vereador Betinho Albertassi, será o candidato a uma cadeira na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio). “E será eleito para representar a região com dignidade. Vamos juntos conquistar esta vitória”, acrescentou.

Segundo o Foco Regional, Edson Albertassi será submetido a uma cirurgia cardíaca nesta sexta-feira (dia 26), no Rio. Até então, ele estava internado em Niterói, desde o último fim de semana, em razão de um infarto. A decisão de descartar a candidatura teria levado em conta também a sua saúde.

Cabe lembrar que o ex-deputado Edson Albertassi recuperou seus direitos políticos com a anulação da operação Cadeia Velha, realizada em 2017.