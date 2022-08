Morreu nesta sexta-feira (dia 26), aos 100 anos, o 2° tenente Francisco Conceição Leal. Ele estava internado no Hospital Santa Cecília, na Vila.

A Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) emitiu nota lamentando a morte e manifestando sinceros sentimentos aos familiares do tenente Leal.

O prefeito Antônio Francisco Neto também lamentou a morte de Francisco Leal. “Hoje me despeço do meu amigo, Leal! Um herói brasileiro, condecorado pelos seus feitos na Segunda Guerra Mundial, morador de Volta Redonda e torcedor do nosso Voltaço. Nós só temos que te agradecer por ter feito tanto em nome da Liberdade e da Paz. Aos parentes e amigos, ficam meus sentimentos e o consolo de terem convivido com esse herói”, escreveu Neto em suas redes sociais.

O corpo será cremado no Portal da Saudade, onde será velado, e suas cinzas serão levadas para Valença, sua cidade natal. Leal morava em Volta Redonda desde 1952.

Foto: Divulgação / Arquivo