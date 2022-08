O Volta Redonda conquistou o título da Série A2 e está confirmado na primeira divisão do Campeonato Carioca de 2023, indo para o seu 19º ano seguido da elite do Estadual. O acesso veio após vitória do Voltaço por 3 a 0 diante do Olaria, na noite dessa quinta-feira (dia 25), no estádio Raulino de Oliveira.

Contratado após o rebaixamento no Carioca no começo do ano, o técnico do Voltaço, Rogério Corrêa, comemorou o retorno para a Série A.

“É um dos objetivos pelo qual fui contratado. As metas do clube, que conseguimos atingir, eram o acesso à Série A e não ser rebaixado na Série C, porque sabíamos que ia ter um confronto de datas ali e, obviamente, é muito difícil para uma equipe de futebol. Porém, conseguimos formar um grupo muito batalhador, que, além de conseguir o acesso, conseguiu a classificação para a segunda fase da Série C em quarto lugar, o que agora nos dá a chance de subir para a Série B”, afirmou.

O foco do Esquadrão de Aço agora é na Série C do Campeonato Brasileiro. Na segunda-feira, dia 29, às 20h, novamente no Raulino de Oliveira, o Volta Redonda recebe a Aparecidense-GO pela 2ª rodada da segunda fase da competição.

“Agora, se deixar a gente sonhar, nos deram força, vamos fortes em busca do acesso para a Série B do Brasileiro também. Tenho certeza absoluta que este retorno para a elite do Estadual nos dará uma tranquilidade um pouco maior, uma leveza, nos dando confiança para fazermos uma boa segunda fase da Série C”, projetou.

Reapresentação

Sem muito tempo para comemorar o título da A2, o elenco do Volta Redonda se reapresentará na tarde desta sexta-feira, dia 26, iniciando a preparação para o próximo desafio pela Série C. Os atletas que jogaram mais de 60 minutos, realizaram um trabalho de recovery com os equipamentos da Avanutri, patrocinadora oficial do Voltaço. Os demais jogadores foram para o CT Oscar Cardoso, participando de um treinamento técnico e tático.

O final de semana também será de muito trabalho, com treinamentos no período da manhã, também no CT Oscar Cardoso.

Foto: André Moreira/VRFC