Os instrutores do projeto Escolinha de Motoristas, da Transporte Excelsior, Angelo Pimenta e Marco Antônio Vergílio, participaram no último dia 15 do treinamento Master Drivers promovido pela Scania. O evento, realizado na concessionária WLM Equipo do Rio de Janeiro, objetivou capacitar os condutores em relação às boas condutas no trânsito com os caminhões. Os colaboradores aprenderam sobre técnicas de telemetria e economia média de combustível, pneu e lonas.

Juntamente às palestras, instrutores de quatro empresas trabalharam em grupo para uma dinâmica sobre as práticas indispensáveis ao bom profissional. Ao final do evento, todos receberam diploma de capacitação. “Tivemos uma atividade, na qual nos foram apresentados dois tipos de profissionais com perfis diferentes de pontuações no Masters Drive. Na dinâmica, tínhamos que apresentar uma solução de melhoria de performance e melhor aproveitamento do veículo em situações que são exigidas. Para cada perfil, um tipo de abordagem e a solução individual para que chegassem aos 100% de aproveitamento”, contou Vergílio.

Segundo Angelo, o evento foi importante para atualizar o conhecimento sobre as novidades do mercado rodoviário. “É fundamental aperfeiçoar o aprendizado. Aprendi mais detalhes sobre o motor e as maneiras corretas de trabalhar tanto no manual quanto no automático. Trazer o que foi ensinado no treinamento para a Escolinha de Motoristas da Transporte Excelsior é uma oportunidade de melhorar ainda mais nosso projeto de 20 anos”, declarou.

Para Vergílio, a ocasião foi uma renovação do aprendizado para melhor performance do motorista. “Conhecemos novas formas de abordagem e utilização do sistema. Algumas dúvidas foram sanadas com relação à tecnologia de frenagem e aos processos de aceleração, como métodos de descer e subir uma serra. Como foi ensinado, é sempre importante motivar e manter o profissional informado. Outro ponto interessante foi o debate sobre o meio ambiente, pois um dos benefícios do bom uso do caminhão é a diminuição da emissão de gases. Quanto mais o motorista, mais economiza e dá certo para todos”, finalizou.

Foto: divulgação