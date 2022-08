Foi lançada neste sábado (dia 27), em Barra Mansa, a candidatura oficial a deputado estadual do empresário Guto Nader (União Brasil). O evento, que reuniu cerca de três mil pessoas no clube Asteca, localizado no bairro Vila Nova, contou com as presenças do presidente do partido União Brasil e prefeito de Belford Roxo, Waguinho, da deputada federal, Daniela do Waguinho, do ex-atleta do UFC, Rogério Minotouro, além de autoridades políticas da região, empresários e líder comunitários.

Ao lado da esposa, Paula Nader, Guto Nader falou sobre a importância de retornar à política após 12 anos, quando finalizou seu segundo mandato como vereador em Barra Mansa.

“Primeiramente é uma emoção muito grande estar aqui e ver todo esse apoio para nossa caminhada. Essa identificação das pessoas comigo e com as nossas propostas, vem do fato de que nesse período que fiquei sem disputar um cargo público, não me distanciei em nenhum momento da população. Pelo contrário. Nos últimos anos, venho apoiando e incentivando mais de 20 projetos esportivos e sociais em todo o estado, projetos esses que tem ajudado a transformar a vida das pessoas. E esse meu retorno a política tem esse foco, o resgate dos ações voltada para as comunidades e retornar com importantes investimentos que fizemos na saúde”, afirmou Guto Nader.

Durante seu discurso, o presidente do União Brasil destacou a confiança em Guto Nader, e afirmou que o Sul Fluminense precisa de um nome que tenha grande representatividade na Alerj nos próximos quatro anos.

“O Guto Nader reúne todas as qualidades que um político precisa ter para realizar um grande trabalho a favor do estado do Rio de Janeiro. Quando fiz o convite para ser candidato, foi justamente por saber que ele será um deputado que estará junto com o povo, colocando todas as ferramentas possíveis para dar mais qualidade de vida para as famílias”, explicou Waguinho.

A deputada Federal, Daniela do Waguinho (União Brasil), que tem ganho destaque nos projetos de apoio à saúde da mulher, reforçou que essa dobradinha com Guto Nader tem um motivo especial.

“Nós dois possuímos trabalhos voltados para o social. Acredito que a soma das nossas forças tem tudo para fortalecer ainda mais essa rede de apoio para as crianças e adolescentes e ainda trazer recursos federais para investir na saúde dos municípios do Sul Fluminense”, destacou a parlamentar.

Destaque a parte durante o evento entre os apaixonados pelas artes marciais, o ex-campeão do UFC, Rogério Minotouro, tirou muitas fotos com os fãs e falou sobre a importância em eleger para a Assembleia Legislativa do Rio alguém que tenha o compromisso com o desenvolvimento do esporte.

“A confiança é a base de tudo, tanto no esporte quanto na política. E eu confio muito no trabalho do Guto Nader, porque ele não está prometendo que vai fazer, se eleito. Ele já faz esse trabalho social por muitos anos e de forma silenciosa, ajudando a garotada em várias regiões do estado”, afirmou Minotouro, autor do Livro “Esporte para Além das Fronteiras”.

Foto: divulgação