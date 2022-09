A Prefeitura de Volta Redonda definiu a programação do Desfile Cívico-Militar do 7 de Setembro, que vai comemorar o bicentenário da Independência do Brasil. As festividades iniciam às 8h na Praça Sávio Gama, em frente ao Palácio 17 de Julho, com hasteamento das bandeiras e execução dos hinos Nacional e da Independência e, às 8h30, o desfile começa na Avenida Paulo de Frontin, no Aterrado.

Cerca de oito mil pessoas vão representar 26 instituições; além das secretarias municipais de Ação Comunitária (Smac) e Esporte e Lazer (Smel), e a Fundação Beatriz Gama (FBG), que vão trazer os projetos desenvolvidos em cada pasta; da Secretaria Municipal de Educação (SME), que vem com representantes de todas as 39 escolas da rede; e da Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre), com os cinco colégios, o projeto Volta Redonda Cidade da Música, a Academia da Vida e o Centro de Qualificação Profissional (CQP).

Em reunião realizada na última semana no auditório da prefeitura, ficou definida a ordem do desfile, que será dividido em cinco fases. A Banda e o Coral Municipal são os primeiros a entrar na avenida; seguidos do grupo de jipe Resistência Off-Road, que vai homenagear os ex-combatentes da 2ª Guerra Mundial; depois vem o Corpo de Bombeiros; a Polícia Militar; a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop); a Defesa Civil e os grupos de escoteiros de Volta Redonda.

A segunda fase é formada pela APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), pela FBG e pelos estudantes da Rede Municipal de Ensino e Fevre. Na terceira fase, estão Ordem Demolay/Filhas de Jó Internacional, a Smel, que trará um grupo de Cosplayers, e a Smac. A quarta fase terá colégios estaduais e particulares, a Escola Técnica Pandiá Calógeras (ETPC) e a fanfarra dos ex-alunos da escola.

Na fase de encerramento do desfile, vem o Clube de Antiguidades Automotivas Volta Redonda, o Jeep Clube, grupos de bicicletas, representantes do Kartódromo Municipal, o Falcões de Aço Moto Clube e o Clube Hípico de Volta Redonda.

De acordo com a coordenação do evento, a cerimônia vai contar com uma estrutura voltada para quem vai desfilar e para o público.

“Na concentração para o desfile serão instaladas tendas de hidratação, os banheiros químicos estarão em diversos pontos, mas, principalmente, na praça em frente à prefeitura, que também vai receber tendas como a da Smac junto com o Conselho Tutelar, para atender as crianças”, disse um dos organizadores, Ernesto Carboni, lembrando que o desfile também conta com ambulâncias de prontidão.

Vacinação – O evento em comemoração aos 200 anos de independência do Brasil em Volta Redonda também vai contar com dois pontos de vacinação para a população. Uma tenda na concentração, próximo ao Restaurante Popular, na Avenida Integração, mais voltada para quem vai desfilar, e outra na Praça Sávio Gama, em frente à prefeitura.

As vacinas disponíveis são: Covid-19 (vacinas Astrazeneca, Pfizer Pediátrica e Adulta e Coronavac), Influenza, HPV, Meningocócica e Triviral (para funcionários da área de saúde). É importante quem se interessar em receber a vacina levar o cartão de vacinação.

Guardas municipais vão orientar motoristas sobre as mudanças no trânsito

O trânsito de veículos na Avenida Paulo de Frontin será interrompido em todo o trecho do desfile, da Avenida Integração até a Rua Luiz Alves Pereira, inclusive nas ruas transversais, a partir de meia-noite do dia 7 de setembro. No momento do desfile, entre 7h e 14h, o tráfego pela Avenida Paulo de Frontin ficará impedido até mesmo para os moradores. Todos serão comunicados sobre a mudança por boletim informativo distribuído pela Secretaria Municipal de Comunicação (Secom).

Os ônibus e veículos que vierem do bairro Retiro também não poderão passar pela Avenida Paulo de Frontin e a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU) planejou um novo circuito para se chegar em outras regiões do Aterrado, Vila Santa Cecília e Centro da Cidade. O trajeto será feito através da Ponte Pequetito Amorim, passando em trecho da Avenida Paulo de Frontin até a Rua Cesar Salamonte onde, obrigatoriamente, o motorista deverá entrar e seguir pelas ruas 556 (via atrás da Câmara Municipal), 535, 558, 539 e 552, até alcançar o viaduto Nossa Senhora das Graças.

O motorista que vier da Vila Santa Cecília e Centro com destino ao Aterrado encontrará as vias livres, já que as Avenidas Lucas Evangelista e 7 de Setembro estarão liberadas ao fluxo de veículos. A STMU pede aos motoristas que trafeguem pelo bairro com cautela, pois mesmo que algumas vias estejam liberadas haverá uma grande circulação de pessoas por todo o bairro. Além disso, a Guarda Municipal vai atuar orientando os motoristas.

