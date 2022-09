A Prefeitura de Vassouras programou uma série de atividades que prometem animar o próximo domingo (dia 4), dos pets e seus donos. Logo pela manhã, a principal rua da cidade, a Broadway, será palco para a 1a Cãominhada, às 9h, seguida de um desfile de fantasias pets e inúmeras outras atrações com previsão de término às 18h. A ação encerra a Campanha contra os maus-tratos aos animais, iniciada em agosto, em Vassouras.

Por várias semanas, equipes das secretarias de Meio Ambiente e Saúde, realizaram atividades de orientação aos tutores sobre o que pode ser considerado maus-tratos aos animais, além das sanções previstas em lei, no caso de constatação de algum crime. A ação percorreu bairros, com panfletagens em casas e orientação aos moradores de diversos bairros da cidade, seguida de ciclo de palestras em escolas da rede municipal, sobre o tema.

A vice-prefeita de Vassouras, Rosi Silva, comentou que o município tem atraído muitos eventos voltados para o bem-estar animal. “Quem me conhece sabe do meu real envolvimento com a causa do bem-estar animal e o quanto a gente, como poder público, luta para trazer bons projetos e ações para o município”, disse.

O secretário municipal do Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Rural, Danilo Pereira, também falou sobre a importância da campanha para a orientação da população sobre os cuidados com animais.

“Foi uma programação extensa e muito positiva no avanço ao bem estar animal, em nossa cidade. Seguiremos dialogando com a sociedade e buscando fazer o máximo de esforços para cumprir o papel do poder público nessa importante política pública voltada à prevenção e proteção dos pets”, disse o secretário.

FESTA

O encerramento da campanha vai além de um dia festivo. O objetivo da Cãominhada é socializar os animais, conscientizar os tutores e ajudar grupos de proteção animal. Para o dia do evento, participantes, podem contribuir com a doação de 1 kg de ração animal (cão ou gato) para serem revertidos aos animais de rua.

O dia festivo prevê também atrações como stands com animais para adoção; cadastro para castração gratuita; stands pets; expositores diversos; concurso de fantasias pets; brinquedos para as crianças, música e muita alegria!



REGRAS

O cão deve ser totalmente sociável. Caberá aos tutores a responsabilidade de recolher as fezes animal, bem como levar água para a hidratação do seu pet. Para participar do evento, os animais devem estar com as vacinas em dia.

MAUS-TRATOS:



Durante a abordagem aos tutores, as equipes explicaram que abandonar, agredir, mutilar, envenenar, manter os animais em locais pequenos, sem possibilidade de circulação e sem higiene, sem alimentos ou água, além de negar assistência veterinária, entre outros, são algumas ações consideradas crimes e sujeitas a punição por lei.

Foto: divulgação