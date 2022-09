O cantor William Santos Souza, conhecido como MC William do Borel, foi preso pela Polícia Federal neste domingo (dia 4) durante o Rock in Rio. O músico, que fez sucesso nos anos 90 ao lado do MC Duda, havia se apresentado no Espaço Favela, no interior da Cidade do Rock.

William, de 50 anos, foi alvo de mandado de prisão em decorrência de condenação por tráfico de drogas, expedido pela Justiça Estadual de Curitiba. O MC já havia sido preso há 10 anos, por suspeita de tráfico.

Na sexta-feira, agentes da PF cumpriram mandado de prisão preventiva por tentativa de homicídio, contra uma mulher, que estava trabalhando no festival.

Divulgação PF / Foto: Reprodução