Nesta quarta-feira, 07 de setembro, acontece a Feira dos Artesãos em homenagem ao Dia da Independência do Brasil, a partir das 8h, na Praça Luiz Gonzaga (centro), com participação da Kombi do Barão e música ao vivo com Jeferson Torres e Tatti e Banda. O evento é promovido pela Prefeitura de Pinheiral, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer, Juventude e Turismo (SEMECULT).



A diretora de Cultura, Tânia Amorim, convida a população a participar e prestigiar o evento. “Como em todos os anos, não poderia faltar a nossa Feira da Independência, onde nossos artesãos vão levar seus produtos personalizados. Teremos também a participação da Kombi do Barão, que tem patrocinado os músicos para que este evento lindo e familiar fique ainda mais bonito. Esperamos todos para aproveitar bastante mais este evento que estamos preparando”.

As feiras reúnem os artesãos do município com a exposição de seus produtos, incluindo os alimentícios. Atualmente estão cadastrados na SEMECULT mais de 50 profissionais do ramo. O objetivo da feira, promovida periodicamente com toda estrutura fornecida pela secretaria, é aquecer a venda do artesanato local e incentivar o turismo da cidade.

Foto: Divulgação