Na última semana, o prefeito Alexandre Serfiotis recebeu, no Palácio Municipal 5 Novembro, o novo diretor da fábrica Stellantis de Porto Real, Francis Ribeiro. O encontro também contou com o diretor, Itamar de Souza, onde falaram sobre a retomada do segundo turno da fábrica, visando fortalecer o desenvolvimento econômico e a geração de empregos na cidade.

Além disso, Serfiotis apresentou diversas ações de políticas públicas, entre elas, a obra de revitalização da Avenida Renato Monteiro, principal via de acesso ao Tecnopolo e à Stellantis. Segundo o prefeito, a obra já foi licitada pelo governo do Estado e deve começar em breve, ampliando a capacidade logística do setor industrial.

Também foi discutida a intenção de ampliar as discussões e cooperação para viabilizar, por meio criação de uma parceria entre prefeitura e a fábrica, a elaboração de projeto da futura Escola Técnica Municipal. “Só tenho que agradecer ao Itamar pelas diversas parcerias que criamos ao longo de quase dois anos. Espero continuar com o Francis esse laço estreito para avançarmos juntos com o crescimento de Porto Real, seja através da geração empregos diretos e indiretos, ou na capacitação dos nossos munícipes. Vamos juntos trabalhar para entregar uma Escola Técnica para nossa população”, disse o prefeito.