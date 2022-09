Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagraram, nesta quarta-feira (dia 7), feriado da Independência, um motociclista portando maconha, na Rodovia Presidente Dutra, em Resende. A abordagem foi feita pela equipe do Grupo de Policiamento Tático (GPT) da 7ª DEL PRF durante ronda de Policiamento Ostensivo Dinâmico, por volta das 10h30.

Na ocasião, os agentes tiveram a atenção voltada para o motociclista, que conduzia uma motocicleta JTA/SUZUKI com placa de Resende-RJ. O veículo foi abordado na altura do km 300, onde foi verificado que a motocicleta estava em mau estado de conservação com pneu traseiro liso, sem espelhos retrovisores, placa em mau estado, licenciamento vencido e o condutor, de 24 anos, não possui CNH.

Segundo a PRF, ainda durante a fiscalização, foi verificado que o jovem tem antecedentes criminais por tráfico de drogas e portava duas buchas de maconha no bolso da calça, alegando ser usuário e dizendo que havia adquirido o entorpecente no bairro Morada da Barra, para uso recreativo.

O rapaz foi enquadrado no artigo 28 da Lei 11.343/06 (porte de droga para consumo) e as buchas de maconha foram apreendidas para posterior destruição. Foram aplicadas as devidas multas de trânsito pelas infrações encontradas, no valor total de R$ 2.053,04, e a motocicleta foi removida para o pátio.

Foto: Divulgação/PRF