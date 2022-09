Uma operação da Polícia Federal e da Receita Federal apreendeu, na manhã de hoje (dia 8), cerca de 290 quilos de cocaína no Porto de Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A droga estava escondida em um contêiner, dentro de um navio com destino à Europa.

De acordo com a Polícia Federal, durante a vistoria do navio, os agentes identificaram divergência entre os dados de um lacre com os declarados em sistema. Ao desembarcar o contêiner, as equipes encontraram nove pacotes que somavam aproximadamente 290 quilos de cocaína.

A ação foi realizada pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES) e pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da Polícia Federal.



Com informações da Agência Brasil