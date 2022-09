Crianças do projeto Guarda Mirim visitaram as instalações do UniFOA, no campus Olezio Galotti, em Três Poços, nesta semana, na terça e quinta-feira (dias 6 e 8). Com idades entre oito e 14 anos, elas são moradoras dos bairros Roma II e São Sebastião, e atendidas pelos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) destas localidades.

No total, 36 visitantes conheceram o Laboratório Morfofuncional do curso de Medicina; o Tribunal do Júri, do curso de Direito; o estúdio da Rádio UniFOA, das formações de Jornalismo, Publicidade e Propaganda, além do Auditório William Monachesi, orientados pela equipe de Eventos da instituição.

Estudante do 9º ano da Escola Municipal Prefeito Juarez Antunes, Marco Gabriel Franklin Aquino Correa, de 15 anos, analisou a visita: “Foi nossa primeira vez e já espero voltar para conhecer os outros locais do UniFOA. De todos que conhecemos, o que mais gostei foi o auditório, lindo demais”, expressou.

Nésio Augusto Ferreira, inspetor da Guarda Municipal e coordenador do Projeto Guarda Mirim de Volta Redonda explicou como é o trabalho com as crianças. “Temos este papel de tentar trazer para o jovem uma visão de futuro e mostrar que é possível mudar a realidade e conseguir aquilo que se quer, além de noções de cidadania e responsabilidade social. Essa visita ainda ajuda muito na construção de novas ideias a partir dos locais que eles estão visitando, como o Tribunal do Júri, que chamou tanto a atenção deles”, contou.

O projeto tem como objetivo transmitir lições de educação no trânsito, cidadania, entre outros assuntos. Os alunos participam de campanhas promovidas pela Guarda Municipal e de conscientização de trânsito para os motoristas de Volta Redonda.

As visitas fazem parte do projeto do Centro Universitário e estão abertas a todas as escolas da região e de todo o país. As solicitações devem ser feitas por meio do telefone do UniFOA: (24) 3340-8372.

Foto: divulgação