A Polícia Rodoviária Federal prendeu, na noite de sexta-feira (dia 9), um caminhoneiro embriagado que causou um acidente na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. O fato ocorreu por volta das 21h45, na altura do km 275 da pista sentido Rio, próximo à entrada do Bairro Bocaininha.

Segundo a PRF, o condutor de 53 anos de uma carreta com placas de Ubatuba/SP, carregada com garrafas de vidro vazias para cerveja long neck, perdeu o controle do veículo ao fazer a curva. A carreta tombou e o condutor sofreu ferimentos leves. A equipe de resgate médico da concessionária CCR RIO SP foi acionada e o caminhoneiro foi submetido ao teste do etilômetro com resultado 1,13 mg/L, comprovando a embriaguez. O fato, segundo os agentes da PRF, foi contribuinte para o acidente.

O motorista foi preso por embriaguez ao volante com base no artigo 306 do CTB e, após receber os devidos cuidados médicos, foi conduzido à 90ª DP (Barra Mansa).



Além da prisão em flagrante, foram aplicadas as devidas multas de trânsito por embriaguez ao volante no valor de R$ 2.930,70; conduzir veículo com teste toxicológico vencido no valor de R$ 957,70; e dirigir veículo com CNH de categoria diferente, pois ele não tinha CNH categoria E, que é a exigida para conduzir carreta, no valor de R$ 586,94; tendo ficado o valor total de multas de trânsito aplicadas em R$ 4.479,34.

Foto: Divulgação PRF