A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na sexta-feira (dia 9), um veículo com restrição de furto registrada no ano passado.

O automóvel, com placa de Volta Redonda, foi abordado no km 298 da Dutra, em Resende. O condutor de 33 anos informou que o veículo seria de propriedade do passageiro de 60 anos e que estaria apenas dirigindo para ele.

Em consulta aos sistemas foi verificado que o nome do proprietário que consta no registro de licenciamento do veículo era outro e que havia a ocorrência.

Os dois homens foram detidos e a ocorrência encaminhada para a 89ª DP em Resende.

Foto: PRF